Глава «Райффайзен Банк Аваль» заверил, что Украине нужно больше 40 лет, чтобы догнать Польшу

Украине нужны структурные реформы, чтоб уровень зарплат в стране сравнялся с Польшей. При том, что в начале 90-х Украина была богаче Польши. Об этом в интервью журналу «Новое время» заявил Александр Писарук, глава правления «Райффайзен Банк Аваль».

Отвечая на вопрос, хватит ли Украине 30−40 лет (оценка главы финкомитета ВР Гетманцева, — ред.), чтобы уровень зарплат в стране сравнялся с уровнем зарплат в Польше, Писарук сказал: «30−40 лет нам не хватит. Украина в начале 1990‑х была богаче, чем Польша. ВВП на душу населения был выше. Теперь же ВВП на душу населения в Польше примерно в 3,5 раза превышает украинский показатель. Это произошло за 30 лет. То есть нам нужно за ближайшие 30−40 лет преодолеть разницу в развитии экономики в 3,5 раза. А эта разница только растет. Нужен тренд, чтобы украинская экономика росла быстрее, чем польская. Это возможно? Да».

По словам Писарука, передает NV.ua , «это не случится в этом году, не случится и в следующем. Хотелось бы, чтобы это произошло на горизонте пяти лет. Тогда мы изменим тренд, начнем догонять уходящий поезд, пока он не ушел еще дальше. Нужно как минимум сделать хоть какие‑то структурные реформы в стране. На правильной макроэкономической политике Украина способна расти на 3,5%, максимум на 4% в год. Это наш потенциал без структурных изменений. А изменения — это прежде всего верховенство права, честные суды, защита прав инвесторов, которые обеспечивают увеличение инвестиций в экономику, в том числе иностранных».

Писарук подчеркнул, что важным моментом, который ограничивает рост украинской экономики, является демография.

«В Индии, в Юго-Восточной Азии — быстрорастущее население и трудовые ресурсы, поэтому и экономический потенциал есть. А в Украине смертность существенно опережает рождаемость. Да еще и рабочая сила перетекает в Польшу. Поэтому, чтобы догнать Польшу в плане экономического роста, нужно еще остановить трудовую миграцию и простимулировать возвращение украинцев», — сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли Украина стать европейским Китаем, запустив на территории страны мощности для промышленной переработки ближе к ЕС, Писарук сказал: «Теоретически — да. Коронавирус преподнес урок о том, что производство должно быть ближе к домашним рынкам, чтобы не нужно было так далеко везти продукцию. Но это же связано с решениями конкретных компаний перенести производство из Китая в другую страну, ближе к домашнему рынку. Для европейских компаний это особенно логично, потому что мы в Европе. Мы прямо под боком. Но для того, чтобы они такое решение приняли, необходимо позитивное восприятие Украины с их стороны. Доверие к инвестиционному климату, защите прав инвестора, судебной системе. Без этого инвестиции никто делать не будет».