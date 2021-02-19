Максим Знак включен в мировой рейтинг юристов от агентства Chambers and Partners

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Находящийся в заключении белорусский адвокат Максим Знак включен в мировой рейтинг юристов от агентства Chambers and Partners.

Он представлен сразу в категориях: «Разрешение споров» наряду с еще 32 юристами из Беларуси, «Корпоративная/коммерческая практика», где ранжируются 16 белорусских юристов.

В характеристике Максима Знака агентство отмечает, что адвокат «консультирует корпорации по инвестиционным проектам», и «клиенты также извлекают выгоду из его опыта в разрешении споров». Также агентство отмечает его опыт в делах о взыскании долгов и помощь клиентам в спорах акционеров.

The Chambers Global Guide ранжирует лучших юристов и юридические фирмы в более чем 200 юрисдикциях по всему миру. Рейтинги основаны на глубоких исследованиях, которые проводятся с марта по октябрь. В обзор 2021 года включены 1.656 юристов и 367 фирм.

Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса кандидат юридических наук адвокат Максим Знак был задержан 9 сентября 2020 года спустя месяц после президентских выборов. 18 сентября ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). В тот же день Знак, протестуя против обвинения, объявил голодовку, которая длилась 10 суток.

10 февраля Знаку предъявлено еще два обвинения: в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).

Правозащитники признали Максима Знака политзаключенным.
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Тэги: политзаключенные Chambers and Partners Персона: Максим Знак

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