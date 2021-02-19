Официально: вторые сутки подряд в Беларуси растет число случая COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1663 случая COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 1608 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, вторые сутки подряд количество новых случаев COVID-19 растет — 17 февраля их было 1386, днем ранее — 1352. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 275 322, умерли 1894 пациента с коронавирусом, выздоровели — 264 976.

За минувшие сутки выполнено 20 643 теста на коронавирус (всего выполнено 4 753 338 тестов).

Как сообщило посольство Беларуси в КНР, Китай безвозмездно предоставил Беларуси 100 тысяч доз вакцины против коронавируса COVID-19 производства корпорации «Синофарм». Отправка вакцины была организована 19 февраля и осуществляется авиакомпанией Air China.

Отмечается, что вакцина производства «Синофарма» — первая одобренная государственным фармацевтическим управлением КНР для выхода на рынок и уже активно применяется внутри страны. По оценкам китайской стороны, вакцина в ходе испытаний показала 79,34% эффективности. На сегодняшний день помимо Китая она одобрена к использованию более чем в десяти странах, в том числе Бахрейне, Венгрии, Египте, Иордании, Ираке, Марокко, ОАЭ, Пакистане, Сербии.