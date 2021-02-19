Северинца еще на два месяца оставили на Володарке

Сопредседателю оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павлу Северинцу срок содержания под стражей продлен еще на два месяца — по 20 апреля, сообщила БелаПАН жена политзаключенного Ольга Северинец.

Таким образом, отметила она, Павел находится за решеткой уже девятый месяц. По ее словам, за это время у Северинца сменилось несколько следователей. Ольга предположила, что по делу мужа работает целая группа, собранная со всей страны. «Павел ничего не подписывает, никаких показаний не дает и разговаривает с ними о совести, о Боге и подобных вещах», — отметила она.

На все просьбы о хотя бы кратковременном свидании с мужем Ольге несколько раз отказывали с одной и той же мотивировкой — «оснований для встречи нет». «Хотя по законодательству, если в семье есть ребенок до трех лет — это абсолютное основание для свидания», — констатировала она.

В письмах Северинец заверяет жену, что «чувствует себя довольно хорошо, настроение бодрое, молится». Состояние здоровья стало лучше — ранее у него были застужены колени, сказала Ольга.

По ее словам, Павел очень впечатлен большой солидарностью белорусов. «Говорит, что такой солидарности он не видел никогда в прошлые годы», — отметила она.

За пять месяцев содержания в СИЗО на улице Володарского в Минске Северинец получил более тысячи писем.

«А в праздники, начиная с декабря и до конца января, ему приносили по 30-40 писем в день. Я так понимаю, что это только половина или даже третья часть того, что ему шлют, потому что люди жалуются, что не доходят письма», — подчеркнула Ольга.

Она сообщила, что время в неволе Павел проводит за чтением и написанием книг.

Северинец был задержан 7 июня возле своего дома вскоре после того, как провел на площади перед столичным Комаровским рынком «народный пикет свободы и солидарности» рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты.

21 августа Северинец должен был выйти на свободу после 75 суток административного ареста. Однако Следственный комитет сообщил, что в отношении Северинца возбуждено дело по ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления).

Затем стало известно, что Северинцу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках), он был задержан еще на два месяца. После срок содержания под стражей снова продлевали.

Белорусские правозащитники признали Северинца политзаключенным, а организация «Международная амнистия» — узником совести.