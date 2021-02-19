Участник стачки шахтеров Юрий Корзун прекратил голодовку

Участник стачки шахтеров Юрий Корзун 18 февраля прекратил голодовку, сообщил стачком «Беларуськалия».

Корзун объявил голодовку 12 февраля в знак протеста против своего задержания и 15-суточного ареста.

По информации комитета, Корзуна задержали около 7 часов 11 февраля возле его дома. В отношении шахтера был составлен протокол по ст. 23.34 КоАП за участие в несанкционированном массовом мероприятии — спортивном марафоне.

12 февраля состоялся суд. К делу было приобщено заявление шахтера о начале голодовки в связи с «фактическим похищением без объяснения причин», «незаконным ведением административного процесса», а также «нарушением гарантированных Конституцией и ПИКоАП прав», а именно «в связи с нарушением срока рассмотрения дела, что влечет за собой признание решения суда не имеющим юридической силы».