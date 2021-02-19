Участник стачки шахтеров Юрий Корзун прекратил голодовку

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Участник стачки шахтеров Юрий Корзун 18 февраля прекратил голодовку, сообщил стачком «Беларуськалия».

Корзун объявил голодовку 12 февраля в знак протеста против своего задержания и 15-суточного ареста.

По информации комитета, Корзуна задержали около 7 часов 11 февраля возле его дома. В отношении шахтера был составлен протокол по ст. 23.34 КоАП за участие в несанкционированном массовом мероприятии — спортивном марафоне.

12 февраля состоялся суд. К делу было приобщено заявление шахтера о начале голодовки в связи с «фактическим похищением без объяснения причин», «незаконным ведением административного процесса», а также «нарушением гарантированных Конституцией и ПИКоАП прав», а именно «в связи с нарушением срока рассмотрения дела, что влечет за собой признание решения суда не имеющим юридической силы».

10 сентября прошлого года машинист горных выемочных машин 1-го рудоуправления Юрий Корзун приковал себя к оборудованию шахты в знак протеста против беззакония в стране. Спустя несколько часов после начала акции Корзуна подняли на поверхность. Наручники и цепь разрезали специальным оборудованием. Шахтер был доставлен в Солигорскую центральную районную больницу, где его обследовали. Со здоровьем оказалось все в порядке.
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Тэги: Беларуськалий голодовка Персона: Юрий Корзун

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