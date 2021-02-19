Первый энергоблок БелАЭС вновь отключат от сети

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Первый энергоблок Белорусской АЭС будет планово отключен от сети 20 февраля, сообщает пресс-служба государственного производственного объединения «Белэнерго», в чьем ведении находится атомная станция.

Блок остановят «для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации».

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца в Гродненской области, недалеко от границы с Литвой, преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200 (первый блок готов на 99%, второй — на 78%). Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру госкорпорации «Росатом».

Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года. За это время энергоблок трижды — в ноябре и декабре 2020 года, январе 2021-го — отключали от сети по различным причинам.

По данным на сайте Министерства энергетики, к 19 февраля на первом блоке сгенерировали 1 млрд 411 млн киловатт-часов электричества.

В соответствии с указом Александра Лукашенко осуществить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС предписано в 2021 году (без указания конкретного месяца, квартала или полугодия), а двухблочной атомной станции в целом — в первой половине 2022 года.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь

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