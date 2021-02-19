Стали известны аргументы сторон, после которых суд над Борисевич и Сорокиным сделали закрытым

Суд Московского района Минска будет рассматривать в закрытом режиме уголовное дело журналистки портала TUT.by Катерины Борисевич и анестезиолога-реаниматолога столичной больницы скорой помощи Артема Сорокина. Такое решение приняла судья Светлана Бондаренко на основании ходатайства обвинения.

Заместитель начальника отдела прокуратуры Минска Людмила Иваненко, которая представляет на процессе государственное обвинение, ходатайствовала о закрытии процесса «в целях обеспечения неразглашения иной охраняемой законом тайны, а именно врачебной тайны, в том числе сведений, имеющих отношение к расследованию уголовного дела, возбужденного по факту смерти Романа Бондаренко».

Адвокат Борисевич Михаил Боднарчук заявил, что защита «категорически с этим не согласна». «Мы полагаем, что судебное заседание должно быть, безусловно, открытым, — сказал он. — Что касается сведений об уголовном деле о смерти Романа Бондаренко, то в данном судебном заседании мы рассматриваем совершенно другой вопрос. Кроме того, ввиду значительного резонанса, довольно большого внимания общества к этому процессы, мы полагаем, что общество заслуживает того, чтобы узнать, что происходило».

Еще один адвокат Борисевич Андрей Молчанов отметил: «В материалах уголовного дела имеется собственноручное заявление матери Романа Бондаренко Бондаренко Елены Сергеевны, которая указывает, что она хочет, чтобы данный суд был открытым, гласным, и она настаивает на открытом судебном заседании. Мать Бондаренко является единственным человеком, который может дать или не дать согласие на то, чтобы суд был открытым или закрытым».

Адвокат Сорокина Ольга Батюк также выступила за открытость процесса. «Вся информация, составляющая врачебную тайну, которая имеется в материалах дела, была ранее неоднократно разглашена, имелась в материалах средств массовой информации и неоднократно размещалась в телеграм-каналах. В связи с этим не имеется необходимости в проведении закрытого заседания суда», — сказала она.

Борисевич и Сорокин поддержали мнение своих защитников. «Генеральная прокуратура считает, что была разглашена медицинская тайна, документы уже были опубликованы — это значит, что в этом судебном заседании нельзя разгласить то, что уже, по мнению прокуратуры, было разглашено. Я хочу, чтобы общество знало, за что судят журналиста и врача, поэтому настаиваю на открытом судебном заседании», — заявила Борисевич.

После 20-минутного перерыва судья Бондаренко объявила о том, что уголовное дело будет рассматриваться в закрытом судебном заседании «во избежание разглашения охраняемой законом врачебной тайны, а также данных предварительного расследования по иному уголовному делу».