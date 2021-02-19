«Эти репрессии полностью противоречат обязательствам Беларуси как члена ООН»

По мнению вице-президента правозащитной организации Human Rights Watch по странам Европы и Центральной Азии Рейчел Денбер, вынесенный приговор Дарье Чульцовой и Екатерине Андреевой нацелен на то, чтобы запугать как других независимых журналистов, так и белорусское общество в целом.

«Требуется воображение, чтобы интерпретировать освещение мирного протеста в организацию мероприятий, нарушающих общественный порядок. Это тотальное искажение действительности и явно предназначено для того, чтобы заставить других замолчать […], чтобы запугать других журналистов и людей, которые участвовали в мирных протестах в течение последних шести месяцев», — говорит Рейчел Денбер в интервью Русской Службе «ГА» .

«Этот приговор беспрецедентен, — добавляет эксперт по правам человека. — В прошлом правительство Беларуси не жалело усилий для преследования независимых журналистов и особенно журналистов Белсата, предъявляя им административные обвинения, задерживая их, приговаривая к краткосрочным тюремным срокам, но в первый раз мы стали свидетелями активного приговора к тюремному заключению в отношении журналистов за то, что они не делали ничего более, чем освещение мирных протестов».

Рейчел Денбер подчеркивает, что отдельные правительства и международные организации, в том числе ООН, должны усилить свое давление на власти Беларуси. Приговор к тюремному заключению журналисток Белсата наряду с другими нарушениями прав человека будет обсуждаться и на предстоящей сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, отмечает эксперт.

«Эти репрессии полностью противоречат обязательствам Беларуси как члена Организации Объединенных Наций и ее обязательствам по всем договорам о правах человека, участником которых она является, — говорит Рейчел Денбер. — Я ожидаю, что и США поддержат независимых журналистов в Беларуси, осудят этот приговор и будут требовать их освобождения».

Международная реакция на приговор: