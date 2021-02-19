Китай подарит Беларуси 100 тысяч доз вакцины против COVID-19

Китай безвозмездно предоставил Беларуси 100 тысяч доз вакцины против коронавируса COVID-19 производства корпорации «Синофарм».

Китай подтвердил готовность поставить в Беларусь вакцину «в нужном объеме» в ходе телефонного разговора Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина 26 января.

Отправка вакцины организована 19 февраля. Доставка осуществляется авиакомпанией Air China, сообщает посольство Беларуси в КНР.

Отмечается, что вакцина от коронавируса COVID-19 производства «Синофарма» — первая одобренная государственным фармацевтическим управлением КНР для выхода на рынок и уже активно применяется внутри страны.

По оценкам китайской стороны, разработанная «Синофармом» вакцина в ходе испытаний показала 79,34% эффективности. На сегодняшний день помимо Китая вакцина одобрена к использованию более чем в десяти странах, в том числе Бахрейне, Венгрии, Египте, Иордании, Ираке, Марокко, ОАЭ, Пакистане, Сербии.

Посольство напоминает, что в январе—феврале 2020 года Беларусь первой из стран оказала гуманитарную медицинскую помощь Китаю. В последующем уже китайцы помогли Беларуси средствами медицинского назначения — всего с апреля 2020-го по январь 2021 года было направлено более 115 тонн различных медицинских изделий для борьбы с коронавирусом.

«Сотрудничество с китайской стороной по вопросам вакцины будет продолжено», — говорится в сообщении.

О готовности Беларуси принять от Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения материальную помощь для борьбы с пандемией COVID-19 заявил Александр Лукашенко, выступая 11 февраля на VI Всебелорусском народном собрании. Он отметил, что в стране будет организована бесплатная вакцинация от коронавируса, и заверил, что в Беларуси обязательно создадут свою собственную вакцину.

17 февраля в Минздраве Беларуси сообщили, что в стране завершилась вакцинация медработников первой дозой российской вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V». Вакцинировано более 20 тысяч медиков.