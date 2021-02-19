Белорусы перестают ходить в кафе и рестораны

Товарооборот общественного питания в январе 2021 года составил 210,2 млн рублей, или на 17,7% меньше в сопоставимых ценах к уровню января 2020 года, сообщил Белстат.

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Оптовый товарооборот в январе 2021 года составил 8 млрд рублей (+2,2%).

Розничный товарооборот в январе текущего года составил 4,2 млрд рублей, что на 0,9% меньше в сопоставимых ценах, чем в январе 2020 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,4 рубля против 13,4 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,9% розничного товарооборота страны, в январе 2021 года составил 3,8 млрд рублей (-0,1%).

Эксперты связывают снижение товарооборота общественного питания с пандемией коронавируса и релокацией бизнеса из-за политического кризиса в стране.