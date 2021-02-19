Спецдокладчик ООН: у нас есть доказательства пыток в Беларуси — это очень серьезно

Спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марин рассчитывает на то, что прокуроры в других странах в рамках универсальной юрисдикции откроют уголовные дела против белорусских силовиков, «совершавших такие серьезные преступления, как пытки».

«У нас есть доказательства, масса свидетельств об этом. И пострадавшие имеют право на справедливое правосудие, которое в самой Беларуси, к сожалению, сейчас невозможно», — заявила она DW .

Марин рассказала, что ее мандат как спецдокладчика ограничен, поэтому она не может участвовать в рассмотрении таких дел.

«Моя последняя надежда — чтобы эти люди имели право на расследование их дел именно за границей. Разумеется, пока те, кто нарушал закон, применял пытки, остаются в Беларуси, ничего с ними не случится. Но процессы в рамках универсальной юрисдикции хотя бы покажут, что внимание международного сообщества к положению в Беларуси не исчезло», — подчеркнула спецдокладчик.

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