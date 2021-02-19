За правду под суд: журналистка Катерина Борисевич и врач Артем Сорокин «ответят» за трезвость убитого Романа Бондаренко

Сегодня в Доме правосудия суд Московского района Минска начнет рассматривать уголовное дело журналистки портала tut.by Катерины Борисевич и анестезиолога-реаниматолога столичной больницы скорой помощи Артема Сорокина.

Борисевич и Сорокин были задержаны 19 ноября 2020 года. Поводом стала опубликованная 13 ноября на портале tut.by статья Борисевич, в которой говорилось, что в крови Романа Бондаренко, погибшего 12 ноября, не было алкоголя. Журналистка и медик обвиняются в разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия.

Бондаренко умер после инцидента на символической «площади Перемен» в Минске (двор на улице Червякова), который произошел вечером 11 ноября, когда неизвестные начали срезать белые и красные ленты, украшавшие двор. 31-летнего мужчину избили, доставили в УВД Центрального района, откуда он спустя несколько часов поступил в больницу скорой помощи в состоянии комы. Бондаренко умер на следующий день, не приходя в сознание. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс и стала причиной массовых акций протеста по всей стране.

Согласно информации Генпрокуратуры, Катерина Борисевич «в нарушение порядка получения, предоставления и распространения информации, составляющей врачебную тайну, без согласия пациента или иных уполномоченных лиц в ходе неоднократных соединений по сетям электросвязи с Сорокиным путем просьб и уговоров склонила его к предоставлению устной информации о пациенте больницы Романе Бондаренко, проходившем лечение и скончавшемся в указанном учреждении 12 ноября 2020 года, а также к передаче через мессенджер Telegram фотокопий медицинской документации Бондаренко».

«Поддавшись уговорам, Сорокин умышленно незаконно разгласил сведения о факте поступления Бондаренко в стационар и состоянии его здоровья, наличии заболевания, диагнозе, результатах медицинского освидетельствования и иные данные, в том числе личного характера, — говорилось в сообщении Генпрокуратуры. — Борисевич использовала полученную от Сорокина информацию и электронные фотографии документов для подготовки материала, который под заголовком «Врач БСМП: У Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли» был размещен 13 ноября 2020 года от ее имени на интернет-портале tut.by».

Генпрокуратура считает, что «распространение информации, в том числе ложной, неограниченному кругу лиц и ее противопоставление официальным комментариям госорганов вызвали общественный резонанс и создали атмосферу недоверия к компетентным службам». «Это негативно повлияло на состояние правопорядка и повлекло за собой тяжкие последствия — привело к повышению напряженности в обществе, побудило граждан к проведению незаконных массовых мероприятий, иным противоправным деяниям», — отмечалось в сообщении.

Действия Борисевич Генпрокуратура квалифицировала по ч. 5 ст. 16 (подстрекательство к совершению преступления) и ч. 3 ст. 178 (умышленное разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия) УК, Сорокина — по ч. 3 ст. 178 УК.

Санкция ст. 178 УК предусматривает до трех лет лишения свободы со штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения права на работу и профессию.

Следует отметить, что родственники Бондаренко не предъявляли Борисевич или Сорокину каких-либо претензий в связи с публикацией.

После задержания Сорокина и Борисевич в Беларуси прошли акции в их поддержку под условным названием «Ноль промилле». Правозащитники признали журналистку и врача политзаключенными.

Накануне сегодняшнего суда Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела «по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича» (ч. 3 ст. 147 УК). При этом отмечается, что «причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р. И. телесных повреждений не установлена». Дело находится в производстве Генеральной прокуратуры.

Журналистам негосударственных СМИ отказано в аккредитации на судебный процесс . Отказ получили информационная компания БелаПАН, tut.by, OfficeLife, «Комсомольская правда» в Белоруссии», onliner.by, nn.by.

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