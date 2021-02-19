1/16 финала Лиги Европы. Все результаты
Накануне прошли первые матчи стадии 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21.
В 16 матчах было забито 59 мячей (в среднем 3,7 за игру). Во многих парах интрига сохраняется:
- Динамо (К) — Брюгге — 1:1;
- Брага — Рома — 0:2;
- Вольфсбергер — Тоттенхэм — 1:4;
- Краснодар — Динамо (З) — 2:3;
- Олимпиакос — ПСВ — 4:2;
- Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед — 0:4;
- Славия — Лестер — 0:0;
- Црвена Звезда — Милан — 2:2;
- Янг Бойз — Байер — 4:3;
- Антверпен — Рейнджерс — 3:4;
- Бенфика — Арсенал — 1:1;
- Гранада — Наполи — 2:0;
- Зальцбург — Вильярреал — 0:2;
- Лилль — Аякс — 1:2;
- Маккаби (Т-А) — Шахтер — 0:2;
- Мольде — Хоффенхайм — 3:3.