1/16 финала Лиги Европы. Все результаты

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Накануне прошли первые матчи стадии 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21.

В 16 матчах было забито 59 мячей (в среднем 3,7 за игру). Во многих парах интрига сохраняется:

  • Динамо (К) — Брюгге — 1:1;
  • Брага — Рома — 0:2;
  • Вольфсбергер — Тоттенхэм — 1:4;
  • Краснодар — Динамо (З) — 2:3;
  • Олимпиакос — ПСВ — 4:2;
  • Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед — 0:4;
  • Славия — Лестер — 0:0;
  • Црвена Звезда — Милан — 2:2;
  • Янг Бойз — Байер — 4:3;
  • Антверпен — Рейнджерс — 3:4;
  • Бенфика — Арсенал — 1:1;
  • Гранада — Наполи — 2:0;
  • Зальцбург — Вильярреал — 0:2;
  • Лилль — Аякс — 1:2;
  • Маккаби (Т-А) — Шахтер — 0:2;
  • Мольде — Хоффенхайм — 3:3.
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Тэги: Лига Европы

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