Посольство США: приговор Андреевой и Чульцовой — очередное свидетельство того, что власти пытаются заставить СМИ замолчать

Посольство США осуждает «сегодняшнее политически мотивированное признание виновными двух журналисток «Белсата» и вопиющий приговор в отношении их за работу по информированию общества», говорится в заявлении на сайте американской дипмиссии.

«Это судебное решение является очередным свидетельством того, что власти не стремятся установить справедливость, а пытаются заставить СМИ замолчать и тем самым ограничить доступ белорусов к информации для достижения своих политических целей, — подчеркивает посольство. — Журналистки «Белсата» Екатерина Андреева (Бахвалова) и Дарья Чульцова были признаны виновными в «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок». Обвинения, предъявленные этим журналисткам, которые рассказывали о протесте и жестокой реакции на него со стороны милиции, являются явно надуманными. Это не первые журналисты, заключенные в тюрьму режимом в Беларуси, и мы призываем к немедленному освобождению всех 11 журналистов, до сих пор находящихся под стражей».

США в очередной раз призывают белорусские власти прекратить преследование, в том числе судебное, журналистов и изданий за освещение событий. «Соединенные Штаты вновь заявляют, что белорусские власти имеют обязательства по защите основных свобод, особенно свободы собраний, слова и прессы, — подчеркивается в заявлении. — Сильные, независимые СМИ и доступ к информации являются условием верховенства закона и жизненно важны для успешного развития современного общества. Народ Беларуси заслуживает лучшего будущего, и Соединенные Штаты твердо его поддерживают».

18 февраля судья Наталья Бугук на заседании суда Фрунзенского района Минска приговорила Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Именно такое наказание запросила прокурор Алина Касьянчик.

Журналистки признаны виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация групповых действий, грубо нарушающих порядок и сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, активное участие в таких действиях).

Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира (стрима) с места разгона силовиками демонстрантов — на символической «площади Перемен» в Минске (двор на улице Червякова).

Судебный процесс начался 9 февраля и фактически прошел без участия журналистов независимых белорусских СМИ. В первый день, несмотря на предварительную аккредитацию, на заседание смогли попасть лишь несколько представителей негосударственных медиа, а также сотрудники государственных и российских изданий, близкие родственники, представители дипмиссий. На заседание 16 февраля пустили только родственников, дипломатов, сотрудников государственных телеканалов СТВ и ОНТ.

Журналистки вину не признали.

В последнем слове Дарья Чульцова попросила суд «досконально разобраться и дать непредвзятую оценку материалам дела», которые, как она считает, указывают на ее невиновность.

Екатерина Андреева также заявила, что представленные на суде доказательства в полной мере доказывают ее невиновность. Журналистка подчеркнула, что ее «бросили за решетку по придуманному, сфабрикованному обвинению». «Я не организовывала действия, грубо нарушающие спокойствие, я не склоняла никого к нарушению закона, я не совершала преступления сама», — сказала она.

В защиту Андреевой и Чульцовой выступило белорусское и мировое медиасообщество, Евросоюз, ОБСЕ и другие международные организации. Правозащитники признали журналисток политзаключенными.

Международная и Европейская федерации журналистов, а также Белорусская ассоциация журналистов потребовали пересмотреть постановление суда по делу Андреевой и Чульцовой, освободить их из-под стражи и прекратить преследование журналистов и медиа в стране. К немедленному освобождению журналисток и прекращению репрессий в отношении медиа в Беларуси призвал Европейский вещательный союз.