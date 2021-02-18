За сутки в Беларуси зарегистрировано 273 пострадавших от мороза и гололеда

В Беларуси с 1 января по 18 февраля зарегистрировано 10.603 пострадавших с гололедными и холодовыми травмами, в том числе 263 — за последние сутки, сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего пострадало жителей Гродненской области — 1.947 (за последние сутки — 33). Холодовые травмы диагностированы у 107 пациентов (1), гололедные — у 1.840 (32). Госпитализировано 339 человек (4).

В Брестской области к медикам обратились 1.714 человек (41). Холодовые травмы получили 94 (2), гололедные — 1.620 (39) человек. Госпитализировано 215 (5).

В Витебской области зарегистрирован 1.371 пациент (28). От мороза пострадало 64 человека (4), от гололеда — 1.307 (24). В медицинские стационары попало 114 человек (2).

В Гомельской области от погодных условий пострадали 1.564 жителя (56). Обморожения получили 104 человека (7), гололедные травмы — 1.460 (49). В больницы были определены 107 человек (5).

В Могилевской области за медпомощью обратился 1.371 человек (60). Холодовые травмы диагностированы у 68 (3), гололедные — у 1.303 (57). Госпитализировано 172 человека (5).

В Минской области 1.378 пострадавших (17): от мороза — 76 (2), от гололеда — 1.302 (15). В больницы попало 137 человек (2).

В Минске зарегистрировано 1.258 пациентов (38). Холодовые травмы диагностированы у 74 (1), гололедные — у 1.184 (37). Госпитализировано 110 человек (5).