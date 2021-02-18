Председателя ОГП на 15 суток отправили за решетку

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Председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов арестован на 15 суток по ст. 23.4 Кодекса об административных правонарушениях (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Решение принял 18 февраля суд Партизанского района Минска (судья Михаил Макаревич), сообщил волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных».

В Следственном комитете во время допросов (30 декабря, 5 и 11 января) в рамках уголовного дела по факту создания Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Козлов отказался дать подписку о неразглашении. Политик входит в основной состав КС, проходит по делу свидетелем. На третьем допросе в отношении Козлова — бывшего сотрудника милиции — был составлен протокол по ст. 23.4 КоАП.

Протокол был рассмотрен 15 января и отправлен на доработку.
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Тэги: ОГП задержания Персона: Николай Козлов Михаил Макаревич

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