Литовские парламентарии призвали ЕС ввести санкции в отношении причастных к осуждению журналисток «Белсата» Андреевой и Чульцовой

Депутат литовского сейма Даля Асанавичюте и член Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс осудили принятое 18 февраля белорусским судом решение лишить свободы корреспондентов телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову.

В совместном заявлении, поступившем в БелаПАН, литовские парламентарии отметили, что «режим Лукашенко продолжает жестокие репрессии против журналистов в попытке запугать их и отвратить от профессиональной деятельности».

«Мы требуем немедленного и безоговорочного освобождения Екатерины и Дарьи, — говорится в документе. — Приговор суда, вынесенный за реализацию ими своих профессиональных прав, незаконный, он продиктован режимом Лукашенко. Более того, это недопустимое нарушение демократических принципов и свободы СМИ».

«Мы призываем Европейский союз включить лиц, связанных с преследованием и вынесением приговора журналистам телеканала «Белсат», в частности судью Наталью Бугук и прокурора Алину Касьянчик, в санкционный список в рамках европейской системы защиты прав человека — так называемого европейского акта Магнитского», — отметили Асанавичюте и Ауштрявичюс.

18 февраля судья Наталья Бугук на заседании суда Фрунзенского района Минска приговорила Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Именно такое наказание запросила прокурор Алина Касьянчик.

Журналистки признаны виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация групповых действий, грубо нарушающих порядок и сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, активное участие в таких действиях).