«В целях поддержания боевой готовности». Лукашенко подписал указ о призыве в армию

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Александр Лукашенко 18 февраля подписал указ «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве».

«В целях поддержания боевой готовности Вооруженных сил, других войск и воинских формирований документом предусматривается призвать в феврале—мае на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку, а также на службу в резерве граждан из числа студентов учреждений высшего образования сельскохозяйственного профиля, изъявивших желание пройти такую службу», — сообщила пресс-служба Лукашенко.

Одновременно «предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки».
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Тэги: белорусская армия призыв Персона: Александр Лукашенко

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