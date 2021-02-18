Под Верхнедвинском сельчанин задушил кошку

В Верхнедвинском районе по факту убийства кошки открыто уголовное производство.

По данным областного УВД, пьяный сельчанин в агрогородке Шайтерово задушил соседскую кошку.

Как отмечают правоохранители, в милицию обратилась хозяйка животного, сообщившая. Что сосед мучает ее питомца.

Прибывший к месту вызова наряд обнаружил во дворе «труп животного».

Подозреваемый «находился в состоянии алкогольного опьянения»: «Он отказался пройти медицинское освидетельствование, но уже позже рассказал, что в этот вечер выпил почти литр водки».

Причиной агрессии послужил тот факт, что, как отмечает УВД, «животное якобы мешало ему».