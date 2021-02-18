Европейский вещательный союз встревожен атаками на свободу прессы в Беларуси

Европейский вещательный союз (EBU) крайне встревожен активизацией атак на свободу прессы в Беларуси, говорится в заявлении, опубликованном 18 февраля на сайте EBU.

«Сегодня журналист и оператор, работавшие на «Белсат», дочернюю компанию нашей польской членской организации — TVP, были приговорены к двум годам тюремного заключения за репортаж о протестах, — отмечается в документе. — Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову обвинили в «организации и подготовке акций, грубо нарушающих общественный порядок», при освещении митинга в Минске».

Генеральный директор EBU Ноэл Каррен заявил: «Мы крайне обеспокоены тем, что журналистов сажают в тюрьму за то, что они просто выполняют свою работу, обеспечивая людям доступ к объективным новостям и информации».

В вещательном союзе обратили внимание на то, что приговор «последовал за обысками в домах журналистов и работников СМИ в начале недели». Сотрудники правоохранительных органов «обыскали офис Белорусской ассоциации журналистов, изъяв оборудование и документацию, а также провели обыски в домах ее основных представителей».

С августа 2020 года, отметили в союзе, зафиксировано около 400 случаев задержания или нападения на белорусских и иностранных журналистов, освещавших протесты по всей стране.

«Свобода прессы является одним из основных прав человека, и крайне тревожно видеть, как власти в Беларуси нарушают международные законы, продолжая попытки подавить свободу слова и лишить своих граждан доступа к информации, представляющей общественный интерес. Мы призываем власти немедленно освободить Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову и дать СМИ возможность освещать события свободно, не опасаясь преследований», — заявил Каррен.

18 февраля судья Наталья Бугук на заседании суда Фрунзенского района Минска приговорила Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Именно такое наказание запросила прокурор Алина Касьянчик.

Журналистки признаны виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация групповых действий, грубо нарушающих порядок и сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, активное участие в таких действиях).

Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира (стрима) с места разгона силовиками демонстрантов — на символической «площади Перемен» в Минске (двор на улице Червякова).

Судебный процесс начался 9 февраля и фактически прошел без участия журналистов независимых белорусских СМИ. В первый день, несмотря на предварительную аккредитацию, на заседание смогли попасть лишь несколько представителей негосударственных медиа, а также сотрудники государственных и российских изданий, близкие родственники, представители дипмиссий. На заседание 16 февраля пустили только родственников, дипломатов, сотрудников государственных телеканалов СТВ и ОНТ.

Журналистки вину не признали.

В последнем слове Дарья Чульцова попросила суд «досконально разобраться и дать непредвзятую оценку материалам дела», которые, как она считает, указывают на ее невиновность.

Екатерина Андреева также заявила, что представленные на суде доказательства в полной мере доказывают ее невиновность. Журналистка подчеркнула, что ее «бросили за решетку по придуманному, сфабрикованному обвинению». «Я не организовывала действия, грубо нарушающие спокойствие, я не склоняла никого к нарушению закона, я не совершала преступления сама», — сказала она.

В защиту Андреевой и Чульцовой выступило белорусское и мировое медиасообщество, Евросоюз, ОБСЕ и другие международные организации. Правозащитники признали журналисток политзаключенными.

Международная и Европейская федерации журналистов, а также Белорусская ассоциация журналистов потребовали пересмотреть постановление суда по делу Андреевой и Чульцовой, освободить их из-под стражи и прекратить преследование журналистов и медиа в стране.

Президент Польши Анджей Дуда поручил польским дипломатам в Минске передать белорусской стороне его «твердое неприятие репрессий против свободы слова и гражданских прав, призыв к их прекращению», а также призвал освободить журналисток «Белсата».