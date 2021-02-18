В Палату представителей проект об изменениях в законы о противодействии экстремизму не поступал

Законопроект о внесении изменений в законы по вопросам противодействия экстремизму в Палату представителей не поступал, заявили БелаПАН в пресс-службе нижней палаты парламента.

В пресс-службе отметили, что видели документ, который опубликован в интернете, но официально в ПП НС он не направлялся. «У нас такого нет. О поступлении можно говорить, когда документ с официальным письмом приходит, во входящих регистрируется, — сообщили в пресс-службе. — То, что там проекты могут гулять, — это частная инициатива чья-то может быть. Но у нас официально его нет».

Ранее телеграм-канал «МотолькоПомоги» опубликовал проект изменений в законы по вопросам противодействия экстремизму и сообщил, что «законопроект уже внесен в Палату представителей для рассмотрения в самое ближайшее время и содержит в себе массу пунктов, подразумевающих самые широкие трактовки».

Как следует из опубликованного документа, под экстремизмом понимается деятельность, направленная на:

— насильственное изменение конституционного строя и территориальной целостности Беларуси;

— захват или удержание государственной власти неконституционным путем;

— создание экстремистского формирования либо участие в нем;

— содействие экстремистской деятельности, прохождение обучения или подготовки для участия в экстремистской деятельности;

— оскорбление или дискредитацию органов государственной власти и управления;

— создание незаконного вооруженного формирования;

— осуществление террористической деятельности;

— разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, в том числе совершение с указанными целями противоправных деяний против общественного порядка и общественной нравственности, имущества, здоровья, личной свободы, чести и достоинства личности, уклада семейных отношений;

— организацию и осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий, актов вандализма, сопряженных с повреждением или уничтожением имущества, захвата зданий и сооружений, иных действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них;

— пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности;

— распространение экстремистских материалов, в том числе экстремистской символики, а равно изготовление, издание, хранение или перевозку таких материалов в целях распространения;

— реабилитацию нацизма, пропаганды или публичного демонстрирования, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики, а равно хранение или приобретение такой символики или атрибутики в целях распространения;

— воспрепятствование законной деятельности государственных органов, в том числе Центризбиркома, избирательных комиссий, комиссий по референдуму или комиссий по проведению голосования об отзыве депутата, а также законной деятельности должностных лиц указанных органов или комиссий, совершенного с применением насилия, угрозы его применения, обмана, подкупа, а равно применения насилия либо угрозы насилием в отношении близких названных должностных лиц в целях воспрепятствования их законной деятельности;

— дискредитацию Республики Беларусь;

— финансирование экстремистской деятельности, в том числе путем предоставления денежных средств, недвижимого имущества, средств электросвязи, учебных, полиграфических, других материально-технических средств или информационных услуг;

— нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий;

— публичные призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

В документе дается определение «экстремистской символики и атрибутики». Под таковыми понимаются «флаги, гимны и иные музыкальные произведения, атрибуты униформы, свастики, эмблемы, символы, граффити, логотипы, вымпелы, значки и другие отличительные знаки или их копии, иные подобные объекты, в том числе объекты, которые являются или могут быть объектами авторского права, смежных прав, промышленной собственности, а также объекты, схожие с ними до степени смешения, использующиеся при осуществлении экстремистской деятельности или для ее пропаганды, в том числе путем публичной демонстрации, и при призывах к [экстремистской] деятельности».

Опубликованный документ также предусматривает «ведение перечня экстремистских организаций, индивидуальных предпринимателей, учредителей средства массовой информации и физических лиц, причастных к экстремизму Комитетом государственной безопасности». Основанием для внесения в перечень является решение суда либо «иные основания, предусмотренные законодательством».

«Гражданам Республики Беларусь, лицам без гражданства, иностранным гражданам, постоянно проживающим в Республике Беларусь, включенным в перечень физических лиц, причастных к экстремизму в течение пяти лет со дня отбытия наказания, назначенного приговором суда, запрещается: заниматься медицинской, педагогической, издательской деятельностью; заниматься деятельностью, сопряженной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ; совершать финансовые операции на сумму свыше 2.000 базовых величин без прохождения особого контроля. Гражданам Республики Беларусь, включенным в перечень физических лиц, причастных к экстремизму в течение пяти лет со дня отбытия наказания, назначенного приговором суда, запрещается занимать государственные должности», — говорится в документе.

Отмечается также, что включение в перечень физических лиц, причастных к экстремизму, является основанием для запрета въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Беларуси, а также для лишения их приобретенного гражданства Республики Беларусь и депортации за пределы страны в порядке, установленном законодательством.