Посольства Запада «ни во что не ставят суверенитет Беларуси»: МИД назвал «нелепым поступком» осуждение давления на журналистов и правозащитников

«С точки зрения дипломатии да и здравого смысла в принципе, это можно трактовать как совершенно нелепый поступок», — так отреагировал пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз на совместное заявление посольств западных стран с осуждением преследования белорусских журналистов и правозащитников. Комментарий размещен на сайте МИД Беларуси.

Совместное заявление было сделано 17 февраля представительством Евросоюза (от имени стран ЕС) и посольствами США, Великобритании и Швейцарии.

«Власти Беларуси продолжают усилившееся преследование гражданского общества страны. Это должно прекратиться, — подчеркнули дипломаты. — Власти преследуют правозащитников, работников СМИ, представителей профсоюзов и адвокатов. Вчера по всей стране прошли обыски в домах и офисах не менее тридцати активистов, в том числе правозащитного центра «Весна» и Белорусской ассоциации журналистов. Это неприемлемо».

Глаз в своем комментарии отметил: «Непонятно, кого наши коллеги пытаются обмануть и за кого они принимают белорусов. На каждом углу декларируют позицию якобы в поддержку независимости нашей страны, а на деле такими вот шагами показывают, что суверенитет Беларуси они ни во что не ставят. Здесь не надо даже объяснять, что подобные выпады со стороны дипломатических представительств — это уже какой-то диктат, неприкрытое давление и попытка вмешательства во внутренние дела. Притом фантасмагоричность в том, что упомянутые следственные действия касаются финансовых аспектов, которые самым жестким образом пресекаются в любой из стран — авторов заявления».

По словам представителя МИД, белорусская сторона усматривает «еще и демонстрацию не только пренебрежения авторов к суверенным правам Беларуси, но и невежество в понимании законодательства нашей страны и попытки поставить себя выше правоохранительной и судебной систем республики».

«Непонятно, на каком основании дипломаты этих стран решили примерить на себя образ Прометея, возомнив себя и компетентными судьями, и прокурорами, и экспертами, — сказал Глаз. — Ровно такое же лицемерие наблюдаем и с «благотворительными» санкциями, которые почему-то должны помочь простым белорусам. Однако на деле уже тысячи наших, да и не только наших, граждан ощущают обратное».

Пресс-секретарь ведомства отметил, что согласно п. 7 ст. 2 Устава ООН на всех без исключения государствах — членах ООН, в том числе странах ЕС, США, Великобритании и Швейцарии, лежит обязанность воздерживаться от вмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государства, а также других мер, несовместимых с целями ООН.

«Более того, каждое государство обязано уважать суверенитет других государств, то есть их право в пределах своей собственной территории осуществлять все виды власти (законодательной, исполнительной, административной и судебной) без какого-либо вмешательства извне, — сказал Глаз. — Беларусь — это не их подмандатная зона, а суверенное государство, обладающее всей полнотой власти на своей территории и инструментами защиты своих национальных интересов, включая обеспечение соблюдения своего национального законодательства в полном соответствии со своими международно-правовыми обязательствами».

«Особенно двулично подобные заявления выглядят на фоне тех процессов, которые происходят в целом ряде стран ЕС, включая то, что мы наблюдаем со вчерашнего дня в одной из них, — добавил пресс-секретарь, не конкретизируя, что имеет в виду. — Поэтому именно в рамках своих международно-правовых обязательств Беларусь оставляет за собой право обеспечить авторам заявления возможность продолжить «координировать меры в отношении ситуации с правами человека» в своих государствах. Думаю, что соответствующая позиция будет также официально доведена нами до представительства ЕС в Беларуси».

16 февраля обыски прошли в офисах и квартирах десятков правозащитников, профсоюзных активистов и независимых журналистов по всей стране, в том числе в офисе Белорусской ассоциации журналистов, у ее председателя Андрея Бастунца, его заместителей Бориса Горецкого и Олега Агеева, юриста Кристины Рихтер, в офисе лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» и у его председателя Алеся Беляцкого, у координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды, лидеров и активистов независимого профсоюза РЭП, региональных правозащитников во многих городах страны. Сколько человек задержано, пока неизвестно, поскольку во время обысков массово изымались компьютеры и телефоны.

Следственный комитет сообщил, что обыски проходят в рамках расследования дела по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). «В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные. Проведение процессуальных действий поручено сотрудникам ГУБОПиК МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой», — говорилось в сообщении.

Происходящее осудили в Совете Европы, Евросоюзе, ОБСЕ, организации «Международная амнистия», белорусские правозащитные организации, Белорусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства и другие организации.

Пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано в комментарии БелаПАН отметил, что ЕС «постоянно занимается ситуацией с правами человека в Беларуси». Он напомнил, что Евросоюз уже ввел санкции в отношении 84 физических и 7 юридических лиц, которых считает ответственными за фальсификации выборов и репрессии против мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов.

«Любые дальнейшие санкции будут приняты Советом ЕС единогласно, — сказал Стано. — В ЕС твердо убеждены в том, что только демократия, верховенство закона и проведение свободных и справедливых выборов с учетом демократической воли народа Беларуси — это единственный путь вперед, гарантирующий долгосрочную стабильность и суверенитет Беларуси».