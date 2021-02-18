Лукашенко согласился на изменения тарифов при поставке и транзите российского газа

Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен (тарифов) при поставке и транзите газа по белорусской территории. Соответствующий указ опубликован 18 февраля на национальном правовом интернет-портале.

На проведение переговоров и подписание протокола уполномочено правительство Беларуси, которому разрешено при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. При этом суть изменений в опубликованном документе не указана.

Как сообщалось, в конце декабря был подписан протокол между «Газпромом» и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2021 году.

В Минэнерго Беларуси отмечали, что согласованные сторонами цены на газ на 2021 год «практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, который подписан в 2011 году».

Эта формула привязана к цене на газ для Ямало-Ненецкого автономного округа России плюс затраты на транспортировку и хранение.

Минск добивался снижения стоимости российского газа в связи с его удешевлением на мировых рынках (контракт на 2020 год предусматривал поставку топлива по 127 долларов США за тысячу кубометров).

Позже Александр Лукашенко сообщил, что в 2021 году российский газ для Беларуси будет стоить 128,5 доллара США за тысячу кубометров.

«128,5 доллара. Но я округляю, 130. Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так», — заявил Лукашенко в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

При этом он добавил, что вопрос цены на газ пока не обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным. «Мы еще не оговаривали этот вопрос, и я не буду его инициировать. Если вы так решили, пусть будет так», — сказал Лукашенко.

18 февраля стало известно, что встреча Путина и Лукашенко состоится 22 февраля.