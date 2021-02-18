Пандемия показала неготовность социальной сферы Беларуси к кризисной ситуации, считают эксперты

Пандемия COVID-19 показала неготовность социальных систем Беларуси к принятию решений в условиях кризисных ситуаций. К такому выводу пришли эксперты исследовательской компании SATIO, которые подготовили отчет о влиянии эпидемиологической ситуации на экономическую и социальную ситуацию в Беларуси.

Они обращают внимание, что в условиях пандемии в системе образования принимались точечные противоэпидемические меры, однако централизованные меры по изменению образовательного процесса внедрены не были.

«Поэтому, несмотря на то, что пандемия давала возможность улучшить техническое обеспечение образовательного процесса и внедрить современные методы обучения, этот потенциал не был использован. Это может привести к снижению качества образования и отставанию образовательной системы Беларуси от систем других стран», — считают эксперты.

По их мнению, в здравоохранении «коммуникационная политика государства оказалась провальной, а меры по предотвращению пандемии носили запоздалый и недостаточный (рекомендательный, а не обязательный) характер».

«Ко второй волне коронавируса белорусы подошли с багажом сильного недоверия к официальной статистике и институтам. Государство в той или иной мере пытается вводить ограничительные меры (например, масочный режим), однако они рассматриваются через призму политического кризиса и зачастую не воспринимаются как правильные», — говорится в отчете SATIO.

Помимо прямого влияния COVID-19 на смертность и здоровье населения, считают эксперты, существуют и косвенные эффекты.

«Из-за приостановки оказания плановой помощи, перепрофилирования учреждений здравоохранения и отказа населения от их посещения высок риск увеличения числа и тяжести течения прочих, не связанных напрямую с COVID-19 заболеваний. Именно в этой плоскости пандемия COVID-19 более всего сказывается на некоторых уязвимых группах населения (пожилых, людях с инвалидностью)», — считают авторы исследования.

Наиболее значимыми представляются последствия пандемии COVID-19 не для отдельных социальных систем, а для общества в целом, полагают эксперты.

«В первую волну коммуникации власти по вопросам борьбы с пандемией и ее последствиями не соответствовали запросам общества, что привело к резкому снижению уровня доверия к государственным институтам как в связи с COVID-19, так и в целом», — подчеркивается в отчете SATIO.