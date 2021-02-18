Со снегом и морозом: 21 февраля пройдет финал Parimatch Ice Racing

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21 февраля на видеосервисе VOKA пройдет прямая трансляция финальной серии заездов в рамках соревнований по автомобильным трековым гонкам Parimatch Ice Racing. Финал обещает быть особенно жарким — а все благодаря по-настоящему зимней погоде.

Установившиеся стабильные морозы подарили любителям зимних автогонок настоящий праздник, а участникам подготовили настоящие испытания на трассе: мощные снеговые бурты, толстый слой льда на треке — всё так, как и должно быть! Так что множество интригующих ситуаций, от неожиданных заносов и разворотов до мастерских обгонов и острой контактной борьбы гарантировано.

В таких условиях предсказать, как будет выглядеть итоговая таблица соревнований и как сложатся финальные заезды в каждом классе, не может никто. А значит, это нужно видеть!

Для тех, кто решит смотреть заезды в комфортной домашней обстановке, с трассы в Прилесье будет вестись прямая трансляция, следить за которой можно благодаря видеосервису VOKA.

Parimatch Ice Racing — совместный проект Racing.by и Grappa Motorsport.

Согласно правилам соревнований, по результатам квалификации на лучшее время определяется стартовая сетка, а затем участники могут улучшить или ухудшить свои позиции в зависимости от баллов, набранных в ходе каждого заезда.

21 февраля наконец-то определятся лучшие из лучших по итогам всей серии.

Трековые гонки являются самым контактным видом автомобильного спорта: соревнования выглядят зрелищно за счёт массового старта с возможностью контактной борьбы, а короткие (по 4-6 кругов) заезды оставляют участникам шанс отыграться, так что претендовать на лидерство каждый из них может едва ли не до последнего момента.

Заезды проходят в двух классах:

Легенды СССР — подготовленные автомобили ВАЗ классика, монорезина, объем двигателя — до 1600 куб. см. Лидеры класса: Игорь Якубович, Владимир Горлач, Сергей Лапицкий. Также в этом классе заявлен Сергей Вязович — серебряный призер ралли рейда «Дакар», пилот команды «МАЗ-СПОРТавто».

Лайт — подготовленные переднеприводные автомобили, монорезина, объем двигателя — до 2000 куб. см. Лидеры класса: Никита Девятов, Александр Сачук, Михаил Гайдук.

21 февраля трансляция начнется в 13:00 и закончится в 16:30. Присоединиться к просмотру можно будет из любой точки мира бесплатно и без регистрации — через ТВ-приставку, в приложении VOKA и на сайте voka.tv.
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Тэги: Parimatch Ice Racing трековые гонки

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