В сморгонском суде заперли людей и вызвали на них милицию

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Председатель Сморгонского суда Людмила Петрова вызвала милицию на присутствующих на судебном заседании.

По информации правозащитников, Петрова приказала запереть здание с людьми, которые выразили недовольство приговорами Руслану Валюку и Инессе Марковой, которым дали по два года ограничения свободы за расклеивание листовок.

Кто-то из пришедших крикнул «Жыве Беларусь». Из-за этого Петрова приказала никого не выпускать и вызвала милицию. Люди были вынуждены покидать здание через окно.

Девять оставшихся человек отвели в местное РУВД.
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Тэги: суд судебная система Персона: Людмила Петрова Инесса Маркова Руслан Валюк Город: Сморгонь

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