В сморгонском суде заперли людей и вызвали на них милицию

Председатель Сморгонского суда Людмила Петрова вызвала милицию на присутствующих на судебном заседании.

По информации правозащитников, Петрова приказала запереть здание с людьми, которые выразили недовольство приговорами Руслану Валюку и Инессе Марковой, которым дали по два года ограничения свободы за расклеивание листовок.

Кто-то из пришедших крикнул «Жыве Беларусь». Из-за этого Петрова приказала никого не выпускать и вызвала милицию. Люди были вынуждены покидать здание через окно.

Девять оставшихся человек отвели в местное РУВД.