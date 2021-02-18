Песков: встреча Путина и Лукашенко состоится 22 февраля, можно ожидать весьма продолжительные переговоры

Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут встречу 22 февраля, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Встреча будет на следующей неделе, она будет 22 февраля. Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры», — цитирует Пескова ТАСС .

По словам представителя Кремля, на переговорах будут обсуждаться, в частности, двусторонние отношения, также собеседники намерены обменяться мнениями по международной проблематике.

«Наверняка [Лукашенко] есть о чем проинформировать российского президента, так как только что завершилось Всебелорусское народное собрание», — отметил Песков.

О предстоящей встрече с президентом РФ Лукашенко высказался 18 февраля в Минске на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

«Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества, — сказал Лукашенко. — Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, "Лукашенко приедет аж 3 млрд долларов просить". Нет, я не еду туда чего-то просить».