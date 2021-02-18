Евродепутат инициировала сбор подписей под обращением в Европейский вещательный союз за отстранение Беларуси от участия в «Евровидении»

Евродепутат Шведской либеральной партии Карин Карлсбро инициировала сбор подписей под обращением в Европейский вещательный союз (EBU) за отстранение Беларуси от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение», который пройдет весной в Нидерландах.

Как сообщается на сайте политика, с таким предложением Карлсбро выступила 17 февраля в Европарламенте.

«Для EBU неприемлемо сотрудничество с белорусским государственным телевидением (Белорусская телерадиокомпания), поскольку его глава Иван Эйсмонт находится в санкционном списке ЕС против нарушителей прав человека, а государственная медиакомпания также преследует своих собственных сотрудников», — заявляет евродепутат.

Карлсбро считает, что, поскольку Иван Эйсмонт находится в санкционном списке ЕС, очевидно, что другие европейские медиакомпании должны прекратить с Белтелерадиокомпанией всякое сотрудничество.

«"Евровидение" — крупное музыкальное событие, объединяющее страны Европы. Государственная телекомпания, которая притесняет своих сотрудников и журналистов, а также имеет менеджера, внесенного в санкционный список ЕС, не имеет к этому никакого отношения», — подчеркивает она.

В январе Белорусский фонд культурной солидарности объявил о начале кампании #stopBT, цель которой — лишить Белтелерадиокомпанию права на трансляцию и участие в международном песенном конкурсе «Евровидение». Соответствующее письмо было направлено в офис Европейского вещательного союза в Женеве. «Мы хотим добиться того, чтобы Белтелерадиокомпания не имела отношения ко всему тому, что имеет название "Европейский", так как это здание находится не на территории Европы. Оно на территории Зла», — сообщили в фонде.

Однако EBU в ответ на обращение заявил, что не будет лишать БТ права транслировать «Евровидение». В письме, размещенном руководителем BCSF Сергеем Будкиным в «Фейсбуке», отмечается, что EBU продолжает «внимательно контролировать состояние медиа в Беларуси» и «решительно осудил» нападения милиции на местных и зарубежных журналистов после президентских выборов.

Гендиректор EBU Ноэль Курран сообщил, что организация официально призвала Белтелерадиокомпанию как члена союза «защитить профессиональные журналистские ценности и гарантировать гражданам доступ к информации, которая позволит им услышать множество мнений и сформировать свое собственное независимое суждение».