За сутки в Беларуси зарегистрировано 1386 случаев COVID-19

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1386 случаев COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 1800 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев COVID-19 изменилось незначительно — 17 февраля их было 1352. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 273 659, умерли 1885 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 263 368 человек.

За минувшие сутки выполнено 16 996 тестов на коронавирус (всего выполнено 4 732 695 тестов).

Накануне в Минздраве сообщили, что в стране завершилась вакцинация медработников первой дозой российской вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V». Всего в Беларуси вакцинировано более 20 тысяч медиков.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Минздрав коронавирус COVID-19

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