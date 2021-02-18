Лукашенко о предстоящей встрече с Путиным в Сочи: Нет, я не еду туда чего-то просить

Александр Лукашенко 18 февраля в Минске на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой высказался о предстоящей в феврале встрече с Владимиром Путиным в Сочи.

«Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества. Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, "Лукашенко приедет аж 3 млрд долларов просить". Нет, я не еду туда чего-то просить», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Вы видели, мы подписывали на этот год по энергоносителям, что для нас чувствительно, общим рынкам документы. Вообще ничего не просили и не спорили. Если Россия считает, что уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты, значит он такой и будет. Чего там ходить и просить? Поэтому немножко эти либералы в России отстали от чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем. Мы ничего не собираемся просить», — сказал Лукашенко.

По его словам, во время визита в Россию есть договоренность и о встрече с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым. «Думаю, что и с Медведевым повстречаемся, договорились встретиться. И обсудим самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют. Есть вопросы поважнее — обеспечение обороны, безопасности нашего государства», — отметил Лукашенко.

Он также отметил, что на прошедшем 11-12 февраля в Минске VI Всебелорусском народном собрании «были даны ответы на многие вопросы». «И я в докладе, и вообще выступающие наши были довольно откровенны, говорили то, что они думали. Поэтому на все вопросы получены ответы. Думаю, и наша Россия нас услышала, и Запад, и так далее и тому подобное. Это очень важно для дальнейшего развития нашего сотрудничества в рамках Союза Беларуси и России», — сказал он.

Лукашенко также во время встречи вручил Григорию Рапоте орден Почета «за значительный личный вклад в развитие интеграционного взаимодействия, союзное строительство, укрепление дружественных отношений и единства народов Беларуси и России».

О том, что Лукашенко встретится с Путиным, чтобы, помимо прочего, обсудить новый кредит для Беларуси на сумму не менее 3 млрд долларов, сообщил «Коммерсант» 11 февраля. Собеседники издания в правительстве РФ рассказали, что Беларусь хочет получить доступ к остатку средств, выделенных Россией на строительство Белорусской АЭС. Стороны «близки к достижению договоренности по выделению средств», при этом проценты, сроки и точный размер суммы обсуждаются, но, вероятно, она превысит 3 млрд евро, отметил один из источников «Коммерсанта». По словам другого, речь идет о сумме от 3 до 3,5 млрд долларов, при этом «вопрос принципиально уже решен».