Тихановская и Латушко прокомментировали приговор журналисткам «Белсата»

Властям не удалось сломить Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову, которых сегодня приговорили к двум годам лишения свободы, заявила Светлана Тихановская, комментируя в своем телеграм-канале приговор журналисткам телеканала «Белсат».

«В зале суда они улыбаются и обнимают друг друга. И посмотрите на реакцию силовиков. Они прячут лица под масками и нервно уговаривают всех уйти из зала. Так кто из них в клетке? Катя и Даша свободны как никто в этом зале. Их не удалось сломить, не удалось запугать и устрашить. Несмотря ни на что, они свободны», — отмечает Тихановская.

Она убеждена, что белорусы «не будут жить в клетке». «Мы добьемся правды и свободы — благодаря Екатерине Андреевой, Дарье Чульцовой, всем честным журналистам, врачам, правозащитникам, волонтерам и всем смелым белорусам. Мы сделаем это ради них. И в итоге всем придется снять маски и посмотреть друг другу в глаза», — подчеркнула Тихановская.

В свою очередь руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко заявил, что будет добиваться санкций для судей, которые выносят политические приговоры. «Их имена и фамилии прочно вписаны в документы по незаконным делам. Сегодня максимальные ограничения для нечестных судей — один из главных приоритетов в отстаивании санкционной политики. В будущем наступит уголовная ответственность в отношении тех, кто нарушил присягу правосудию», — написал Латушко в своем телеграм-канале.

Приговор в отношении Андреевой и Чульцовой он назвал «стопроцентно политическим решением», цель которого — «запугать всех честных и независимых журналистов». Но, как считает Латушко, «такими показательными судами, обысками, задержаниями, лишением аккредитаций и другими репрессиями режиму не удастся заставить молчать людей, которые помогают всему миру видеть весь ужас, который творится в Беларуси из-за Лукашенко и его приближенных». «Нельзя скрыть правду, когда каждый человек способен делать фото, видео и передавать честную информацию. И каждый из нас, мы вместе будем выполнять миссию честной журналистики. Каждый из нас вправе считать себя журналистом правды против лжи», — заявил Латушко.

Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира (стрима) с места разгона силовиками демонстрантов — на символической «площади Перемен» в Минске (двор на улице Червякова).

18 февраля суд Фрунзенского района Минска признал их виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация групповых действий, грубо нарушающих порядок и сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, активное участие в таких действиях). Судебный процесс начался 9 февраля и фактически проходил без участия журналистов независимых белорусских СМИ. Всех журналистов пустили только на оглашение приговора.

Обвиняемые своей вины не признали. В защиту журналисток выступило белорусское и мировое медиасообщество, Евросоюз, ОБСЕ и другие международные организации. Правозащитники признали Андрееву и Чульцову политзаключенными.