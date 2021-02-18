Глав областей и Минска ознакомят с методикой боевого слаживания территориальных войск, предназначенных для обеспечения военного положения

Ежегодный сбор «Военная безопасность и оборона государства» под руководством министра обороны Виктора Хренина начался 18 февраля на базе учебного центра 6-й отдельной механизированной бригады в Гродненской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в сборе участвуют председатели Мингорисполкома и облисполкомов, а также военные комиссары столицы и областей. Заявлено, что цель сбора — «повысить уровень знаний участников в вопросах совместных действий войск в современных вооруженных конфликтах, совершенствовать навыки в действиях при оружии».

Должностные лица органов управления территориальной обороны, сообщили в военном ведомстве, «изучат порядок применения территориальных войск совместно с воинскими частями Вооруженных сил и органами пограничной службы в ходе охраны участков государственной границы».

«Кроме того, участникам представят методику проведения боевого слаживания воинских частей территориальных войск, предназначенных для обеспечения военного положения, продемонстрируют образцы вооружения и перспективные средства связи», — отметили в Минобороны.