Журналисток Андрееву и Чульцову осудили на два года колонии

Журналистки «Белсата» Екатерина Андреева (Бахвалова) и Дарья Чульцова находятся в заключении три месяца. Их задержали после стрима Марша смелых 15 ноября 2020 года. По версии белорусских властей, они руководили протестами непостредственно во время прямого эфира.

Сначала журналисток обвинили в том, что они якобы участвовали в несанкционированной акции протеста, не подчинились милиции. 17 ноября суд Октябрьского района наказал журналисток за профессиональную деятельность 7 сутками административного ареста. В постановлении суда значилось: Екатерина и Дарья совершили правонарушение, но в их действиях отсутствовал состав преступления. Однако позже состав все-таки нашли.

Против журналисток «Белсата» было возбуждено уголовное дело. 20 ноября им предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Девушек арестовали и этапировали в жодинскую тюрьму, где держали в отдельных камерах.

Екатерина родилась в 1993 году в Минске, Дарья — в 1997 году в Шклове.