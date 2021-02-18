После ухода Лукашенко Евросоюз обещает Беларуси безвизовый режим

Безвизовый туристический режим входит в проект программы помощи Беларуси со стороны Евросоюза на период смены власти в стране. Об этом в интервью «Немецкой волне» сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Мы должны говорить с гражданским обществом Беларуси, попытаться создать для него некую перспективу и обеспечить план на период после правления Лукашенко. Уже есть проект программы, который подготовила Еврокомиссия. Речь об облегчении торговли Беларуси с ЕС, доступе к его финансовым ресурсам, безвизовом туристическом режиме и, конечно, поддержке гражданского общества», — рассказал Науседа.

Он отметил, что позже этот план планируется обсудить «на уровне Европейского союза, чтобы мы могли начать действовать».

«Но, конечно, в первую очередь, мы должны говорить о правах гражданского общества в Беларуси, которые были украдены. Право на свободные и справедливые выборы в Беларуси, где народ имеет право избирать лидера и расставлять свои приоритеты», — заявил президент Литвы.