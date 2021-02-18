В январе грузоперевозки в Беларуси снизились на 3,5%, пассажирские — более чем на 20%

В январе 2021 года организации и индивидуальные предприниматели перевезли 26 млн 146,5 тыс. тонн грузов — на 3,5% меньше, чем за январь 2020 года, следует из данных Белстата.

Грузооборот транспорта составил 9,2 млрд тонно-километров (на 2,9% больше).

Перевозки грузов железнодорожным транспортом в январе текущего году выросли на 4,5% до 8 млн 994 тыс. тонн. Трубопроводным транспортом перемещено грузов на 9,5% больше (9 млн 516,4 тыс. т), автомобильным — на 21,6% меньше (7 млн 631,5 тыс. т).

Объем перевозок воздушным грузовым транспортом увеличился на 85,6% (3,2 тыс. т).

Объем пассажирских перевозок в январе 2021 года к январю 2020-го снизился на 21,2% и составили 123,8 млн человек.

Перевозки железнодорожным транспортом уменьшились на 27,7% до 3,9 млн, автобусами — на 18,6% до 77 млн, городским электрическим транспортом и метрополитеном — на 24,6% до 42,8 млн, воздушным транспортом — на 71,2% до 0,1 млн человек.