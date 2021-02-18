Убирать снег с улиц Минска будут четыре дня

Завершить уборку снега на городских территориях предстоит 21 февраля.

«Проделана огромнейшая работа, за которую благодарю городские службы и горожан. Но все еще имеется ряд моментов, которые необходимо доработать. Давайте завершим эту работу в воскресенье», — сказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, передает агентство «Минск-Новости» .

Чиновник добавил, что уборка должна быть эффективной, потому коммунальным службам нужно активнее работать с жителями: приглашать принять участие в наведении порядка во дворах, обеспечивать их инвентарем, а также предупреждать о работе спецтехники и объяснять, куда переставить машины, если они препятствуют уборке.