Убирать снег с улиц Минска будут четыре дня

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Завершить уборку снега на городских территориях предстоит 21 февраля.

«Проделана огромнейшая работа, за которую благодарю городские службы и горожан. Но все еще имеется ряд моментов, которые необходимо доработать. Давайте завершим эту работу в воскресенье», — сказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, передает агентство «Минск-Новости».

Чиновник добавил, что уборка должна быть эффективной, потому коммунальным службам нужно активнее работать с жителями: приглашать принять участие в наведении порядка во дворах, обеспечивать их инвентарем, а также предупреждать о работе спецтехники и объяснять, куда переставить машины, если они препятствуют уборке.
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Тэги: уборка снега ЖКХ Персона: Александр Дорохович Город: Минск

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