Большинство задержанных на концерте группы РСП получили по 15 суток

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Пятьдесят девять человек, задержанных ОМОНом на концерте под Смолевичами 13 февраля, получили административные аресты или штрафы. Суды над ними прошли в жодинском ИВС 15—17 февраля, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Сорок четыре человека арестованы на 15 суток — максимально возможный срок по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий), 15 человек оштрафованы на 30 базовых величин (870 рублей) каждый.

Так, арестованы певица LEAR (Валерия Суровицкая), бас-гитарист группы РСП («Разбітае сэрца пацана») Андрей Осипчик, вокалист и гитарист РСП Денис Тарасенко и другие задержанные музыканты, актер и режиссер «Белорусского свободного театра» Павел Городницкий.

Вечером 13 февраля на концерте белорусских групп на базе отдыха «Огонек» задержали 68 человек, большинство из них доставили в жодинский изолятор временного содержания до суда, напоминает БелаПАН.
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Тэги: административный арест РСП Персона: Валерия Суровицкая Андрей Осипчик Денис Тарасенко Павел Городницкий Город: Смолевичи

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