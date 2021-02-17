Тихановская — о суде над Бабарико: Уже в первый день нам отказали в правде

Светлана Тихановская выступила с заявлением в связи с началом 17 февраля судебного процесса в отношении экс-главы «Белгазпромбанка» и претендента на пост президента Виктора Бабарико, признанного политзаключенным.

Тихановская напомнила, что сегодня в суд не допустили никого из независимых журналистов — информацию о происходящем пришлось узнавать у адвокатов.

«Десятки людей хотели попасть в зал заседания, потому что суд объявили открытым, но им отказали. Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский потребовал отвод судьи, потому что его жена работает в бюро с адвокатом обвинения, но ему отказали», — отметила она.

Затем, подчеркнула политик, адвокат подал ходатайства об изменении меры пресечения Бабарико на домашний арест, о снятии ареста с его имущества, однако ни одно из них удовлетворено не было.

«Зато разрешили снять наручники, чтобы Виктор Бабарико мог жестикулировать. Но только тогда, когда он дает показания. В остальное время — "по разрешению суда". Все это — только первый день суда над Виктором Дмитриевичем. Но уже в первый день нам отказали в правде», — заявила Тихановская.

По ее мнению, происходящее на процессе свидетельствует о том, что «безопасности, закона, презумпции невиновности у режима больше нет». «За решеткой может оказаться каждый, после чего пропагандисты из государственных СМИ будут требовать, чтобы человек доказывал свою невиновность. Пример тому — истории сотен белорусов», — добавила политик.

Она напомнила, что сейчас по делу ее мужа Сергея Тихановского судят активистов Дмитрия Фурманова, Владимира Книгу, Евгения Розниченко, за «правду об убийстве Романа Бондаренко» — журналисток Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову, скоро начнется суд над врачом Артемом Сорокиным, который поделился с журналистами медицинской документацией Бондаренко.

По мнению Тихановской, «освободить этих людей можем только мы сами — остановив этот кризис, добившись переговоров и новых честных выборов».

Дело «Белгазпромбанка», по которому проходит Бабарико, возникло летом прошлого года, спустя месяц после того, как он объявил о своем участии в президентской кампании и покинул должность председателя правления банка. 11 июня 2020 года в головном офисе «Белгазпромбанка» прошел обыск, в ходе которого было изъято около 4 млн долларов, ценные бумаги на 500 тыс. долларов, золото, облигации, а также полторы сотни картин из корпоративной коллекции «Белгазпромбанка» (она формировалась с 2011 года) стоимостью примерно 20 млн долларов. Большинство членов правления банка были задержаны.

18 июня задержали Виктора Бабарико — основного соперника Александра Лукашенко в предвыборной кампании. Бывшему банкиру предъявили обвинение по ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса (получение взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере).

Топ-менеджерам «Белгазпромбанка» Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, Алексею Задойко и Сергею Добролёту было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 УК, учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку — по ч. 2 ст. 431 УК (дача взятки в крупном размере).

4 февраля прошло предварительное заседание по делу. Его назначили в связи с тем, что Бадей, Добролёт, Кузьмич, Ильясюк, Шабан и Кобяк заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Процесс по делу «Белгазпромбанка» проходит в здании суда Московского района Минска. Журналистам негосударственных СМИ в аккредитации отказано, несмотря на то что суд объявлен открытым. Заявку БелаПАН на освещение процесса отклонили без объяснения причин, некоторым медиа отказали в аккредитации из-за «нехватки мест». Известно, что аккредитацию получили ряд белорусских государственных и российских СМИ. Негосударственные СМИ не смогли попасть и на предварительное заседание по делу. Здание суда в тот день было закрыто для посетителей и окружено металлическими ограждениями, вокруг дежурили силовики.