Динамовцы Франсис Паре и Шейн Принс смогут сыграть за сборную Беларуси на ЧМ-2021

ИИХФ официально уведомила Федерацию хоккея Беларуси об утверждении смены спортивного гражданства хоккеистами минского «Динамо» Франсисом Паре и Шейном Принсом. Отныне оба имеют право выступать в составе национальной сборной Беларуси на турнирах, проходящих под эгидой ИИХФ — чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Шейн Принс с 47 (24+23) очками в 48 матчах занимает второе место в КХЛ по количеству заброшенных шайб, ставших победными для клуба, и замыкает топ-10 бомбардиров в КХЛ. Форвард минского «Динамо» был признан лучшим нападающим месяца в КХЛ по итогам января 2021 года.

Франсис Паре уже успел сыграть за сборную Беларуси на товарищеском турнире Parimatch Qazaqstan Hockey Open 2021, проходившем в Нур-Султане с 10 по 12 февраля.