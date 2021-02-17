Динамовцы Франсис Паре и Шейн Принс смогут сыграть за сборную Беларуси на ЧМ-2021

/ Общество
Просмотров: 23

ИИХФ официально уведомила Федерацию хоккея Беларуси об утверждении смены спортивного гражданства хоккеистами минского «Динамо» Франсисом Паре и Шейном Принсом. Отныне оба имеют право выступать в составе национальной сборной Беларуси на турнирах, проходящих под эгидой ИИХФ — чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Шейн Принс с 47 (24+23) очками в 48 матчах занимает второе место в КХЛ по количеству заброшенных шайб, ставших победными для клуба, и замыкает топ-10 бомбардиров в КХЛ. Форвард минского «Динамо» был признан лучшим нападающим месяца в КХЛ по итогам января 2021 года.

Франсис Паре уже успел сыграть за сборную Беларуси на товарищеском турнире Parimatch Qazaqstan Hockey Open 2021, проходившем в Нур-Султане с 10 по 12 февраля.

ФХБ инициировала такую процедуру в отношении еще одного игрока — вратаря Дэнни Тэйлора, однако его срок спортивного карантина истекает только в конце марта.

Сюжет: ЧМ-2021 по хоккею
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: хоккей-ЧМ-2021 Беларусь-Канада белорусское гражданство Персона: Франсис Паре Шейн Принс

Другие материалы на эту тему:

Рига примет все матчи хоккейного чемпионата мира

Рига примет все матчи хоккейного чемпионата мира

Лукашенко остался без большого хоккея. И друг Фазель не помог

Лукашенко остался без большого хоккея. И друг Фазель не помог

Скандальные объятия Фазеля с Лукашенко. Кому нужен такой хоккей?

Скандальные объятия Фазеля с Лукашенко. Кому нужен такой хоккей?

Фазель поставил перед Лукашенко ряд условий «за рамками спорта»

Фазель поставил перед Лукашенко ряд условий «за рамками спорта»