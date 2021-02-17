В Беларуси завершилась вакцинация более 20 тысяч медиков от COVID-19

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В Беларуси завершилась вакцинация медиков первой дозой российской вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V», сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что медработники, «которые находились в зоне риска», были вакцинированы первыми. Минздрав распределил вакцину по регионам в зависимости от заявок учреждений здравоохранения. Все вопросы соблюдения холодовой цепи были отработаны заранее.

Вакцинировано более 20 тысяч медиков. «Из числа медработников, которые подали заявки на первый этап вакцинации, в Брестской области привиты 3460 человек, в Витебской — 3950, Гомельской — 5495, Гродненской — 1795, в Минске — 2285, Минской области — 2324 и Могилевской — 1635», — говорится в сообщении.

В Минздраве пояснили, что на сегодня вакцинацию прошли те медработники, которым она разрешена по состоянию здоровья. Завершен также процесс вакцинации работников учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях.
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Тэги: Спутник V вакцина Минздрав

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