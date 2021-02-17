МВД отчиталось о примерно 90 обысках по всей стране за сутки

Сотрудники ГУБОПиК 16 февраля провели около 90 обысков по месту жительства членов лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», профсоюза работников РЭП, а также представителей Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) и независимых медиаресурсов, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова.

По ее словам, обыски проводились во всех областных центрах страны «в соответствии с поручением Следственного комитета по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок».

«Во время следственных действий изъяты деньги в различной валюте (более 80 тыс. долларов в эквиваленте), документы на получение иностранных грантов и сотни квитанций на оплату штрафов физических лиц и юридических услуг, протестная литература и материалы о формах и методах противодействия сотрудникам милиции, в том числе насильственного характера, — отмечается в сообщении. — Кроме того, обнаружены документы с реквизитами для денежных переводов, незарегистрированная символика (растяжки, баннеры, флаги), документация о вступлении в стачкомы, анкеты об оказании помощи псевдорепрессированным, литература, пропагандирующая ЛГБТ-ценности, а также сертификаты по обучению в зарубежных вузах».

Среди изъятого обнаружены «предположительно наркотические вещества и предмет, похожий на пистолет», которые направлены на экспертизу, отметила Чемоданова. Также изъята офисная техника, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, накопители информации, фото- и видеотехника, банковские карты, в том числе зарубежных банков.

В МВД пояснили, что поводом к проведению масштабных обысков стали результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц и организаций, осуществляющих финансовую и информационную поддержку протестов в Беларуси. «По информации ГУБОПиК, они не просто оказывали помощь, а, выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности», — подчеркнула Чемоданова.

Изъятые предметы, вещи и ценности направлены в Следственный комитет Беларуси.

Как сообщалось, 16 февраля обыски прошли в офисах и квартирах десятков правозащитников, профсоюзных активистов и независимых журналистов по всей стране. Так, обыски были проведены в офисе БАЖ, у ее председателя Андрея Бастунца, его заместителей Бориса Горецкого и Олега Агеева, юриста Кристины Рихтер, в офисе центра «Весна» и у его председателя Алеся Беляцкого, у координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды, лидеров и активистов независимого профсоюза РЭП, региональных правозащитников во многих городах.

Следственный комитет сообщил, что обыски проходили в рамках расследования дела по ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Происходящее осудили в Совете Европы, Евросоюзе, ОБСЕ, организации «Международная амнистия», белорусские правозащитные организации, Белорусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства и другие организации.