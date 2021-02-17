Романчук прогнозирует дальнейшее ухудшение финансового положения белорусских предприятий

Финансовое положение белорусских предприятий в 2021 году еще больше ухудшится. Такое мнение высказал БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук, комментируя последние данные статистики.

Как сообщалось, количество убыточных организаций в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилось с 935 до 1040 (на 11,2%), их удельный вес — с 13,6 до 15,1%. Чистая прибыль на 1 января 2021 года составила 6 млрд 104,1 млн рублей (на 42,6% меньше). Прибыль до налогообложения составила 8 млрд 556,1 млн (-35,2%). Убыток от инвестиционной и финансовой деятельности составил 8 млрд 819,8 млн рублей против убытка в 220,5 млн рублей за 2019 год.

Задолженность белорусских организаций по кредитам и займам на 1 января 2021 года составила 96 млрд 926 млн рублей. Это на 23,8% больше, чем на 1 января 2020 года, кредиторская задолженность — 61 млрд 493,7 млн рублей, или на 12,8% больше, чем на начало 2020 года. Дебиторская задолженность на 1 января 2021 года составила 50 млрд 140,1 млн рублей, или на 21,2% больше, чем на 1 января 2020 года.

По мнению Романчука, финансовое положение предприятий будет ухудшаться на фоне искусственного стимулирования внутреннего и внешнего спроса, поддержки госпредприятий, когда «во главу угла поставлен вал, валочно-палочные индикаторы, а качественные индикаторы задвинуты на задворки и на них никто не обращает внимание».

«Мы видим рост убытков в разы, рост убыточных предприятий, сокращение чистой прибыли почти вдвое при том, что увеличился госдолг на четверть, существенно увеличилась кредиторская и дебиторская задолженность, ухудшается конкурентоспособность продукции, — отметил эксперт. — Это говорит, что ресурсы белорусской модели экономики находятся на искусственной вентиляции легких, подключили второе искусственное сердце, дали сильный анаболик. Но она все равно выходит в минус».

По его мнению, падение ВВП по итогам 2020 года на 0,9% говорит о том, «насколько неадекватным являются действия властей по преодолению структурного системного кризиса». Для сравнения: в ЕС ВВП снизился на 6,8%, в России — на 3,1%. «У нас же раздали предприятиям льготные кредиты, а они превратили их в проблемные деньги и складские запасы. В 2021 году за это надо будет расплачиваться новыми кредитами, ростом банкротств либо распродажей активов», — считает экономист.

Он отметил, что чистая прибыль медленно, но продолжит сокращаться. «Могут быть созданы госкорпорации с новым балансом, и они с нуля смогут получать новые кредиты. Но не в коня корм. За пять лет увеличение абсолютных значений кредитования экономики и долгов перед банками в разы превышают рост чистой прибыли. Тут встанет вопрос, когда внешние и внутренние кредиторы спросят, когда вы вернете наши деньги, а не обещания. Лукашенко рассчитывает на Россию и Китай. Если они дадут деньги, год еще можно будет продержаться», — заметил экономист.

Но, добавил он, все идет к тому, «чтобы включить печатный станок, который уже приводил страну к гиперинфляции и девальвации». «То есть появится необходимость переложить груз инвестиционных и бюджетных ошибок на плечи потребителей и налогоплательщиков», — сказал Романчук.

По его словам, в первом квартале финансовые показатели еще могут быть более или менее радужными из-за низкой прошлогодней базы, а вот по году Романчук не видит «ни одного фактора, который позволил бы сказать, что предприятия встали на устойчивую траекторию роста выручки, улучшение финансовых показателей». «Медленно, но верно экономику будет засасывать в трясину долгов и неплатежей», — подытожил эксперт.