За рисунки на остановках и мостах жителей Скиделя оштрафовали на 250 базовых величин

В суде Гродненского района 17 февраля продолжилось рассмотрение уголовного дела жителей Скиделя Кристины Полтавец и Андрея Апанасовича. Обоих обвиняли по статье 341 УК (осквернение сооружений и порча имущества).

Как сообщает правозащитный центр «Весна», согласно материалам дела, художница Кристина Полтавец с конца августа и до 21 декабря 2020 года в разных местах Скиделя, а также на остановках и мостах Гродненского района, в деревнях и городках Саволевка, Бируличи, Суховляны, Обухово, Озёры делала разные рисунки.

Отмечалось, что Полтавец поздно вечером ездила преимущественно на велосипеде в разные точки упомянутых мест и делала всевозможные изображения аистов, кошек, девушек с бело-красно-белыми волосами, герба «Погоня», бело-красно-белых елочек, были также надписи солидарности «Жыве Беларусь!», «Присоединяйся!», «Я выхожу», изображение Романа Бондаренко.

С конца осени в некоторые места художницу подвозил на своей личной машине Андрей Апанасович. Так, в декабре они совершили три совместных выезда, при этом Апанасович только подвозил Полтавец, но не помогал ей в рисовании.

Обоим обвиняемым насчитали ущерб в размере 596 рублей 21 копейки — на эту сумму якобы рисунками были нанесены убытки различным государственным предприятиям и учреждениям. Эта сумма выплачена обвиняемыми еще до суда.

Судья Анна Чилеко огласила приговор: 150 базовых величин (4350 рублей) — Полтавец, 100 базовых величин (2900 рублей) — Апанасовичу. Арест на автомобиль Апанасовича снять, поскольку он по документам является собственностью другого человека, а велосипед у Полтавец изъять «как средство, с помощью которого совершено преступление».