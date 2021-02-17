В Минске известного рекламиста осудили на три года ограничения свободы якобы за руководство шествием

В суде Октябрьского района Минска 17 февраля вынесли приговор креативному директору рекламного агентства Salmon Graphics Сергею Костюкевичу.

Как сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», Костюкевича обвиняли по ст. 342 УК (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) за участие в воскресном марше 6 сентября 2020 года.

Судья Ольга Неборская признала Костюкевича виновным и приговорила к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Именно такое наказание накануне просил гособвинитель.

До суда Костюкевич находился под стражей, после приговора его освободили под подписку о невыезде.

Сергея Костюкевича задержали 6 сентября и арестовали по ст. 23.34 КоАП на восемь суток, но после отбытия наказания не отпустили, а задержали уже по уголовному делу. Потом мужчина был дома, под стражу его взяли 30 декабря.

По версии следствия, Костюкевич «нарушал общественное спокойствие» в центре Минска, был в первых рядах массового мероприятия и «возглавил уличное шествие, выйдя одним из первых на проезжую часть». Его обвинили в блокировке транспортных путей и нарушении работы общественного транспорта.

Как отмечают правозащитники, в телефоне минчанина нашли сообщения, «направленные администраторам радикальных телеграм-каналов» при помощи бота: там информация об обстановке в столице, передвижении спецтехники, выставлении ограждений.

Сергей Костюкевич признал вину частично. Он согласился, что на каком-то участке пути выходил на проезжую часть вместе с другими людьми, но двигался в середине колонны. Отметил, что пошел на акцию в знак протеста с несоразмерным насилием. Подсудимый утверждал, что никому не сообщал ни даты, ни места сбора, был рядовым участником, никого не координировал, по пути ни с кем не разговаривал, не выкрикивал лозунгов.

Адвокат Андрей Санкович отметил, что в действиях обвиняемого вообще отсутствует состав преступления по ст. 342 УК. Защитник добавил, что график движения транспорта был изменен не по вине Костюкевича, «который пришел уже значительное время спустя». Он также добавил, что ст. 342 УК предусматривает более мягкие меры наказания, чем та, которую запрашивал гособвинитель.