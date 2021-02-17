В Солигорске задержали 19-летнего парня, подозреваемого в насилии над девочкой

Войсковой наряд по приметам задержал жителя Любанского района, которого подозревают в изнасиловании 10-летней солигорской девочки.

По сообщению пресс-службы МВД, вечером 14 февраля жительница Солигорска сообщила в милицию о нападении и сексуальном насилии в отношении ее 10-летней дочери. Через несколько часов разыскиваемого задержали: 19-летний житель Любанского района находился на железнодорожном вокзале.

Следователи возбудили уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении заведомо малолетней.

Фигуранта проверяют на причастность к совершению иных подобных преступлений.