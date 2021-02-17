За сутки в Беларуси зарегистрировано 1352 случая COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1352 случая COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 1511 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев COVID-19 увеличилось — 16 февраля их было 1134. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 272 273, умерли 1876 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 261 568 человек.

За минувшие сутки выполнено 17 455 тестов на коронавирус (всего выполнено 4 715 699 тестов).

По информации Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, с 15 февраля в национальном аэропорту Минск начали делать ПЦР-тесты на COVID-19. Время выполнения ПЦР-исследования составляет 160 минут. Стоимость теста для граждан Беларуси — 39,8 рубля, для иностранцев — 57,58 рубля.

Лаборатория работает с 9 до 18 часов с понедельника по пятницу, а в субботу и воскресенье — с 6:30 до 14 часов. Для пассажиров, вылетающих в Амстердам, тесты проводятся с 6:30 до 9:45 ежедневно.

Также в аэропорту по-прежнему можно пройти экспресс-тест на антитела методом иммунохроматографического анализа (ИХА). Для белорусов это стоит 44,69 рубля, для иностранцев — 48,48 рубля.