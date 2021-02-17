Более сотни адвокатов выступили в защиту своей коллеги Людмилы Казак и просят не лишать ее лицензии

Более сотни адвокатов подписались под открытым обращением в Квалификационную комиссию по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции с просьбой не рассматривать вопрос о лишении лицензии адвоката Марии Колесниковой Людмилы Казак и других коллег.

В обращении отмечается, что поводом для рассмотрения 19 февраля этого вопроса в отношении Людмилы Казак Министерство юстиции указывает совершение ею административного правонарушения, предусмотренного статьей 23.4 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, что расценивает «как проступок, несовместимый со званием адвоката».

«Людмила Казак — известный, уважаемый адвокат с многолетним стажем работы и безупречной репутацией, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и клиентов», — говорится в обращении.

«Привлечение к административной ответственности за неповиновение сотрудникам милиции вытекает из задержания Людмилы Казак, произведенного, по нашему мнению, с нарушениями требований закона и без законных оснований», — считают адвокаты.

Отмечается также, что жалоба на судебное постановление по делу об административном правонарушении еще не рассмотрена в Верховном Суде.

«При таких обстоятельствах факт привлечения Людмилы Казак к административной ответственности не может расцениваться как проступок, несовместимый со званием адвоката», — заявляют подписанты.

Кроме того, по их мнению, вопросы оценки действий адвокатов на предмет их соответствия правилам адвокатской этики, совместимости их со званием адвоката «должны разрешаться территориальной коллегией адвокатов, членом которой состоит адвокат, а не Квалификационной комиссией при Министерстве юстиции».

«По указанным причинам просим не рассматривать на Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности вопрос о прекращении действия специального разрешения (лицензии) в отношении Людмилы Казак и других адвокатов», — говорится в обращении.

На данный момент под обращением подписались 109 адвокатов. Сбор подписей продолжается.

По мнению Казак, в сегодняшних реалиях власти любым надуманным способом стараются убирать неугодных им людей. «Получается, сейчас можно любого человека из нашей сферы — адвоката или следователя, который кому-то дорогу перешел, схватить на улице, по формальному поводу составить рапорт и обвинить в неповиновении просто по щелчку пальцев. Они создали такую практику, но когда-нибудь она обернется против них», — заявила защитница.

Казак назвала вопрос о лишении ее адвокатской лицензии на основании административного протокола прецедентом для преследования адвокатов и выразила уверенность в том, что в ее случае оно связано именно с защитой Марии Колесниковой. «У меня в этом нет никаких сомнений. Мария таким образом уже четвертого адвоката лишается», — подчеркнула Казак.

Как сообщалось, ранее Минюст лишил лицензии адвоката Марии Колесниковой Александра Пыльченко, в отношении двух других адвокатов политзаключенной Ильи Салея и Максима Знака возбуждены уголовные дела. Салей находится под домашним арестом, Знак — под стражей, оба признаны политзаключенными. Адвокаты являются подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому Следственным комитетом по факту создания и деятельности Координационного совета по урегулированию политического кризиса.