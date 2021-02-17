Защита Бабарико ходатайствовала об изменении ему меры пресечения и допуске независимых СМИ на процесс

На судебном заседании 17 февраля защитники бывшего руководителя «Белгазпромбанка» и экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико заявили отвод судье и ряд ходатайств, направленных на решение процессуальных вопросов. Об этом адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский (на фото) сообщил собравшимся возле здания суда. Видеозапись с комментарием размещена в телеграм-канале Бабарико.

По словам Лаевского, отвод суду защита Бабарико мотивировала общедоступными сведениями, которые «дают основание считать наличие косвенного интереса судьи в исходе дела». Отвод был отклонен.

Также защитники подавали ходатайство об изменении Бабарико меры пресечения на более мягкую. Как подчеркнул адвокат, на стадии предварительного расследования не были представлены основания для заключения Бабарико под стражу или доказательства, подтверждающие, что он может скрыться или помешать расследованию.

«Напротив, Виктор Дмитриевич своим поведением демонстрировал, что он никуда уезжать не собирается и готов явиться по первому требованию, — отметил Лаевский. — Даже когда прошла волна обысков и задержаний сотрудников банка, он в своих интервью подчеркивал, что продолжает кампанию, никуда не уезжает, потому что реальных, законных, правовых оснований опасаться какого-либо преследования у него нет».

По сообщениям допущенных на процесс СМИ, суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения, отмечает БелаПАН .

Кроме того, защита Бабарико подала ходатайство о допуске в зал суда независимых СМИ или создании условий, при которых журналисты могли бы наблюдать за процессом.

«Мы считаем, что любыми техническими средствами это можно обеспечить, например трансляцией на мониторы. Это не наш вопрос, каким образом это технически решить. Мы считаем, что коль на суде лежит обязанность создать определенные условия, одним из которых является гласность процесса как обязательный элемент справедливого суда, то мы имеем право просить у суда это сделать, а суд обязан это сделать», — заявил Лаевский.

По его словам, ходатайство приобщено к материалам дела, однако «было сказано, что суд открытый, а судья за вопросы пропуска в здание не отвечает».

«На наш взгляд, это не отменяет необходимости решить существующую проблему. Как видим, часть представителей интернет-ресурсов, средств массовой информации не получили аккредитацию либо не были допущены в здание. Наверное, это странная ситуация: почему одни (журналисты. — БелаПАН) здесь, а другие — там», — добавил адвокат.