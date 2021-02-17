Направлявшийся из Египта в Минск самолет «Белавиа» вернулся в аэропорт вылета

Вылетевший утром 17 февраля из Шарм-эль-Шейха (Египет) в Минск самолет авиакомпании «Белавиа» вернулся в аэропорт вылета.

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Как сообщает пресс-служба «Белавиа», при вылете рейса В2-8216 у командира воздушного судна возникли сомнения в полной исправности работ одной из систем самолета. Командиром авиалайнера было принято решение о возврате в аэропорт вылета для прохождения дополнительной проверки. В 11:58 по белорусскому времени самолет произвел посадку в Шарм-эль-Шейхе в штатном режиме.

«В данный момент проводится дополнительная техническая проверка самолета. Приносим свои извинения за неудобства и ожидание. Для авиакомпании «Белавиа» на первом месте всегда стоит безопасность пассажиров, поэтому мы принимаем все меры, чтобы сделать полет максимально надежным и комфортным», — говорится в сообщении.