Тимошенко предлагает запретить импорт электроэнергии из Беларуси

/ Экономика
Просмотров: 59

Ряд украинских народных депутатов выступили с инициативой скорейшего принятия закона о запрете импорта электроэнергии из Беларуси в Украину.

Как сообщается, законопроект №4493 был зарегистрирован в парламенте еще 14 декабря, пишет znaj.ua.

«С января Украина, к сожалению, возобновила необоснованный импорт электроэнергии из РФ и РБ. Ситуация уже крайне отрицательно влияет на энергетическую отрасль, в частности только прямые убытки украинской энергосистемы составили свыше 5 млрд грн», — говорится в обращении депутатов.

Призыв к спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову подписали в том числе Юлия Тимошенко, Степан Кубив, Тарас Батенко, Сергей Шахов.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Украина АЭС-Беларусь

Другие материалы на эту тему:

Отношения Минска и Киева не улучшатся без политических перемен в Беларуси

Отношения Минска и Киева не улучшатся без политических перемен в Беларуси

Белорусская АЭС перестала вырабатывать электричество

Белорусская АЭС перестала вырабатывать электричество

Татьяна Новикова. АЭС. Ядерную державу сглазили

Татьяна Новикова. АЭС. Ядерную державу сглазили

Белорусская АЭС заработала. Еще одна дорогая игрушка Лукашенко

Белорусская АЭС заработала. Еще одна дорогая игрушка Лукашенко